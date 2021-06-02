Браконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режима

Карагайский районный суд вынес приговор трем местным жителям, признанным виновными в совершении преступления по статье «Незаконная охота».

Мужчины в состоянии алкогольного опьянения, не являясь охотниками, не имея путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели незаконный отстрел двух лосей в лесном массиве недалеко от деревни Паздниково. Один из злоумышленников скрылся от суда и находился в розыске, его задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил двух виновных к четырем годам и третьего фигуранта дела - к трем годам лишения свободы в колонии строго режима с лишением права заниматься охотой сроком на 3 года.