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Браконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режима

Карагайский районный суд вынес приговор трем местным жителям, признанным виновными в совершении преступления по статье «Незаконная охота».
Мужчины в состоянии алкогольного опьянения, не являясь охотниками, не имея путевки и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, действуя группой лиц по предварительному сговору, произвели незаконный отстрел двух лосей в лесном массиве недалеко от деревни Паздниково. Один из злоумышленников скрылся от суда и находился в розыске, его задержали сотрудники полиции.
Суд приговорил двух виновных к четырем годам и третьего фигуранта дела - к трем годам лишения свободы в колонии строго режима с лишением права заниматься охотой сроком на 3 года.


Опубликовано: 02.06.2021 в 11:49 в рубрике - Новости

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