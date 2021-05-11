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← В Кудымкаре местные жители возложили цветы к памятнику Пистику

Кудымкар отметил День Победы

В канун 9 мая в Кудымкаре инициативная группа местных жителей при участии представителей ветеранских организаций принесла красные гвоздики к импровизированному памятнику Пистику. Так коми-пермяки называют молодые побеги хвоща полевого. Ежегодно весной их собирают в огромных количествах и делают запасы на весь год.
Во время Великой Отечественной войны пистики заменили хлеб и позволили людям выжить. Сегодняшняя акция - дань памяти труженикам тыла, женщинам и подросткам, сумевшим выжить в то непростое время, отдавая последнее фронту. Себе они оставляли только пистики. Памятник изготовил своими руками кудымкарский умелец Леонид Вилесов.День Победы в Кудымкаре начался с церемонии зажжения Вечного огня на мемориальном комплексе «Звездочка». После здесь была выставлена вахта памяти. Традиционно это мероприятие является главным официальным событием 9 мая в Кудымкаре и собирает множество горожан. Обычно здесь присутствуют и ветераны Великой Отечественной войны, но на этот раз решено было не рисковать их здоровьем из-за опасности COVID-19.Во дворах кудымкарских фронтовиков 9 мая зазвучала музыка. Сюда с концертами приехали местные артисты. Ветераны наблюдали и слушали из окон и с балконов. Впервые таким образом с 9-м Мая начали поздравлять в минувшем году, и связано это было с режимом строгой самоизоляции. В наши дни пандемия продолжается, и практику решено было продолжить.
В рамках акции «В вашем доме живет ветеран» каждое из таких зданий было помечено специальной табличкой. Видя такую, артисты останавливались и разворачивали концертную площадку.

Опубликовано: 11.05.2021 в 12:50 в рубрике - Новости

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← В Кудымкаре местные жители возложили цветы к памятнику Пистику

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