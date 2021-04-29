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В Кудымкаре открылась выставка «Пасхальная радость»

В Кудымкаре открыли традиционную выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Пасхальная радость». В экспозиции представлены 270 работ художников и мастеров со всего Коми-Пермяцкого округа в возрасте от 3 до 60 лет. Лучшие работы будут награждены дипломами трех степеней.
В своих творениях умельцы не были ограничены в выборе средств. Это привело к соседству классических пасхальных пейзажей с удивительными композициями из яиц, куличей и кроликов.Домик из пробки, кофейных зерен и палочек от эскимо, объемные и плоскостные композиции из щепок в причудливых формах животных и птиц, оригинальные куклы - дети из кудымкарского клуба «Флористика» всегда стараются впечатлить гостей новыми техниками и материалами. Опыт активного участия в различных экспозициях и конкурсах краевого и общероссийского уровня у них большой.
По словам руководителя клуба Татьяны Климовой, для создания поделок в ход идут различные семечки и фруктовые косточки, гербарий и солома - «все природное, все, что дышит и растет». Выставка «Пасхальная радость» будет работать до 14 мая. В программе: камерный концерт воскресных школ Коми-Пермяцкого округа, игровая и музыкально-обрядовая программы с пасхальными забавами.

Опубликовано: 29.04.2021 в 16:09 в рубрике - Новости

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