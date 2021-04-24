Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 24.04.2021 г.
|
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 24.04.2021 г.
|
Полицейские Кудымкара изобличили лжепродавца породистых щенков
Инвестиционный потенциал Коми-Пермяцкого округа оценили в 6 миллиардов рублей
Новый дом трещит по швам. В Кудымкаре срочно расселяют жильцов новостройки
Шило на мыло: новый дом для переселенцев построили со множеством нарушений
В селе Кочево завершено строительство школы на 400 мест
Непроходимая грязь. Жители деревни Костьящер уже несколько лет добиваются нормальной дороги
В Кудымкаре двух школьниц накрыло снежной лавиной
31 марта в Кудымкаре возможны кратковременные отключения теле- и радиовещания
В Юсьвинском округе началось строительство межпоселкового газопровода
«Уехали здоровые, а вернулись травмированные». Выпавшая из скорой пациентка рассказала о ДТП под Косой
В Косинском районе в результате ДТП пациентка выпала из машины скорой помощи
Большая вода: в зоне риска Кудымкар
Раздельный сбор: жители Кудымкара будут меньше платить за вывоз мусора
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Полицейские Кудымкара изобличили лжепродавца породистых щенков
Бур асыв, Пермскöй край!
Инвестиционный потенциал Коми-Пермяцкого округа оценили в 6 миллиардов рублей
Новый дом трещит по швам. В Кудымкаре срочно расселяют жильцов новостройки
Шило на мыло: новый дом для переселенцев построили со множеством нарушений
В селе Кочево завершено строительство школы на 400 мест
Бур асыв, Пермскöй край!
Непроходимая грязь. Жители деревни Костьящер уже несколько лет добиваются нормальной дороги
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре двух школьниц накрыло снежной лавиной
Добавить комментарий: