Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 10.04.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 10.04.2021 г.
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Непроходимая грязь. Жители деревни Костьящер уже несколько лет добиваются нормальной дороги
В Кудымкаре двух школьниц накрыло снежной лавиной
31 марта в Кудымкаре возможны кратковременные отключения теле- и радиовещания
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Непроходимая грязь. Жители деревни Костьящер уже несколько лет добиваются нормальной дороги
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре двух школьниц накрыло снежной лавиной
31 марта в Кудымкаре возможны кратковременные отключения теле- и радиовещания
Бур асыв, Пермскöй край!
В Юсьвинском округе началось строительство межпоселкового газопровода
«Уехали здоровые, а вернулись травмированные». Выпавшая из скорой пациентка рассказала о ДТП под Косой
В Косинском районе в результате ДТП пациентка выпала из машины скорой помощи
Бур асыв, Пермскöй край!
Большая вода: в зоне риска Кудымкар
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