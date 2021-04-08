Непроходимая грязь. Жители деревни Костьящер уже несколько лет добиваются нормальной дороги
Местные жители обращались к местным властям и писали обращения в прокуратуру. Еще в 2018 году суд обязал дорогу сделать.
Дмитрий Чалов, житель д. Костьящер: «На основании этого решения суда администрация Карагайского сельского поселения должна была сделать эту дорогу. Но до сегодняшнего дня ни чего не было сделано.»
Сейчас за дорогу отвечает администрация Карагайского округа. Новый глава приступил к обязанностям с начала года. По его словам ранее не было ни каких работ из-за отсутствия денег. Сейчас улицу ставят на баланс. Когда начнется строительство все еще не известно.
Василий Нечаев, глава администрации Карагайского муниципального округа. «Тип покрытия и тип дороги будут определены проектом. Как только выйдет проект, так и мы перейдем к планированию бюджета по строительству этой дороги.»
Сейчас люди вынуждены оставлять машины на федеральной трассе и идти домой пешком. На пути раньше был овраг, через него за свои деньги построили мост. По нему, видимо, придётся ходить еще не один сезон.
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