Большая вода: в зоне риска Кудымкар

ГИС-центр Пермского государственного университета провел расчеты запасов воды в снежном покрове для бассейна Воткинского водохранилища. Согласно данным, нынешняя зима на северо-востоке региона оказалась одной из самых малоснежных за последние годы. Запас воды в снежном покрове - на 30-45 % меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время по южной и западной части Прикамья влагозапасы снега близки к значениям прошлого года, а в бассейнах рек Обвы и Иньвы – существенно больше. Несмотря на это, влагозапасы снега достаточны для того, чтобы в случае резкого таяния возникли локальные подтопления.

По прогнозам специалистов, зоной наибольшего риска в этом году может стать Кудымкар, где последний раз выход «большой воды» наблюдался весной 2017 года.