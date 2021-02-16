Раздельный сбор: жители Кудымкара будут меньше платить за вывоз мусора
Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края и региональный оператор по обращению с ТКО «Теплоэнерго» с 1 марта запускают проект по раздельному сбору отходов в Кудымкаре. В городе установят 22 контейнера для раздельного сбора полезных фракций отходов: стекла, пластика, бумаги полиэтилена и металлов.
Участниками проекта на первом этапе станут порядка 2,2 тыс. жителей многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Все они получат скидку 5% на вывоз мусора и будут платить 76,09 руб. за одного проживающего в многоквартирных домах (вместо 80,09 руб.), и 68,7 руб. за одного проживающего в частном секторе (вместо 72,32 руб.). Первые квитанции со скидкой жители получат в апреле.
Внедрение раздельного сбора в Кудымкаре стало возможно после запуска на полигоне захоронения ТКО мусоросортировочной станции. Это первый объект сортировки на севере Прикамья. Проектная мощность комплекса составляет 25 тыс. тонн отходов в год, что позволит принимать отходы на сортировку со всего Коми-Пермяцкого округа.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Переход на раздельный сбор мусора является одним из ключевых направлений развития региона в сфере экологии. Нам необходимо наращивать мусоросортировочные мощности. Чем выше будут возможности региона по сортировке отходов, тем больше жителей смогут перейти на раздельный сбор, беречь природу и получить скидку на оплату».
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