Коми-пермяки встретили Новый год относительно спокойно

По данным оперативных служб, новый год в Коми-Пермяцком округе начался относительно спокойно. Зафиксировано три пожара: в городе Кудымкаре горели надворные постройки, произошел пожар в квартире и сгорела баня. Во всех случаях пострадавших нет. Огонь удалось ликвидировать в короткие сроки. Основные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация печного оборудования.

Ситуация с коронавирусом в округе стабилизируется. В больнице находятся 60 пациентов с положительным результатом. Как изменится ситуация после праздников, пока неясно.

По словам полицейских, криминальных происшествий за первые дни нового года не выявлено.

Подробности выяснял Дмитрий Буланов.