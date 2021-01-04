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← Новости Кудымкара 4 января 2021 г.

Коми-пермяки встретили Новый год относительно спокойно

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По данным оперативных служб, новый год в Коми-Пермяцком округе начался относительно спокойно. Зафиксировано три пожара: в городе Кудымкаре горели надворные постройки, произошел пожар в квартире и сгорела баня. Во всех случаях пострадавших нет. Огонь удалось ликвидировать в короткие сроки. Основные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем и неправильная эксплуатация печного оборудования.
Ситуация с коронавирусом в округе стабилизируется. В больнице находятся 60 пациентов с положительным результатом. Как изменится ситуация после праздников, пока неясно.
По словам полицейских, криминальных происшествий за первые дни нового года не выявлено.
Подробности выяснял Дмитрий Буланов.


Опубликовано: 04.01.2021 в 16:45 в рубрике - Новости

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Новости Кудымкара 4 января 2021 г.


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