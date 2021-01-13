В Белоево замерзают жильцы аварийного дома

Неприятный случай в процессе расселения аварийного жилья. В селе Белоево, люди могут просто замерзнуть, так и не дождавшись перемен - в новогодние праздники температура воздуха в квартирах аварийного дома не поднималась выше 6 градусов.В квартире Елены Ермаковой, несмотря на то что женщина постоянно топит печь, температура практически не поднимается выше 6 градусов. Из двух комнат прогревается только одна. В соседней комнате - уже минус. Вода в ведре в помещении превратилась в лед.

По словам женщины, жить в доме опасно. Печь разваливается. Приходится постоянно ходить в верхней одежде, чтобы не замерзнуть. Спит под несколькими одеялами.

Елена Ермакова, жительница дома №4 по ул. Пионерская с. Белоево Кудымкарского района: "Думаю, почему это так со мной, почему я должна через всё это проходить?"

Дом №4по ул. Пионерской в селе Белоево признали аварийным еще в 2015 году. Половину жителей уже расселили. С виду этот барак жилым не выглядит. Но по факту здесь по-прежнему живут люди. Окна выбиты, дверей нет, фасад трещит по швам.По словам сотрудников администрации Кудымкарского округа, деньги на переселение оставшихся семей есть. Елене Ермаковой просто нужно зарегистрировать свои права собственности в Росреестре, после чего она сможет получить деньги на покупку жилья. Без этого процедура с места не сдвинется. Пока временно предлагают квартиру из маневренного фонда.

Алексей Плотников, глава администрации Кудымкарского округа: "Мы ей предложили оформить права собственности на ее долю в аварийной квартире, для того чтобы в дальнейшем заключить с ней соглашение и предоставить социальную выплату для завершения этого процесса". Если право собственности зарегистрировано не будет, то женщину выселят через суд и она сможет получить только сумму, по которой оценят ее жилье. В случае регистрации прав на собственность женщина будет иметь права на социальную выплату и в итоге сможет получить по 31 тысяче за кв. метр.