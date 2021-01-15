Многодетная семья из Кувы победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

Многодетная семья из села Кува Кудымкарского округа стала победителем всероссийского конкурса «Семья года» в номинации "Сельская семья". У Марины и Алексея Чугаевых четверо детей и большое подсобное хозяйство. Сегодня они принимают поздравления.

9-классница Анастасия Чугаева готовит на всю большую семью - выпечка, супы, каши. Успевает получать хорошие оценки, собирается поступать в Пермь на экономический, чтобы в будущем была возможность помочь родителям.

Всем рецептам Анастасию научила мама - Марина Чугаева. В ее обязанности входит следить за хозяйством - кормить кур, уток, кроликов, 4 коров. Следит за продовольственным складом. Этим летом удалось сделать много заготовок.

Сын Владислав тоже занят. Для молодого человека наколоть дрова - дело простое, помощь взрослых не нужна. Также мальчик топит печь.

Летом скучать времени тоже нет- в семье два огорода. С рождением третьего ребенка семья задумалась над расширением жилой площади. Глава семейства занимается строительством нового двухэтажного дома. Готов фасад, есть отопление. Сейчас проводят электричество. Заезжать планируют ближе к осени.

В прошлом году семья Чугаевых отметила 15-летие совместной жизни и еще одно важное событие - рождение четвертого ребенка - Ильи.

Многодетная семья стала победителем Всероссийского конкурса "Семья года" - вошли в число лауреатов в номинации "Сельская семья".

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин вручил победителям диплом и ценные призы.

Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: "Пермский край - край социальной ответственности. У нас хорошие родители, которые принимают правильные решения и любят своих детей, чтут традиции. В том числе видим яркие примеры, как семьи из Коми-Пермяцкого округа, которые поддерживают семейные традиции".

Это не первая победа семьи в конкурсе. В 2019 году они стали лучшими на краевом этапе в номинации "Семейное подворье".