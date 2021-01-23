Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← В Крещение жители Коми округа запасаются водой из Пронина ключа

Бур асыв, Пермскöй край!

Смотреть

Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 23.01.2021 г.


Опубликовано: 23.01.2021 в 07:30 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

В Крещение жители Коми округа запасаются водой из Пронина ключа

Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Многодетная семья из Кувы победила во Всероссийском конкурсе «Семья года»

В Белоево замерзают жильцы аварийного дома

Коми-пермяки встретили Новый год относительно спокойно

Новости Кудымкара 4 января 2021 г.


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Крещение жители Коми округа запасаются водой из Пронина ключа

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2020. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Код:zMOg75 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru