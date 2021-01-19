В Крещение жители Коми округа запасаются водой из Пронина ключа

В Кочево, где собирались открыть одну из немногих, а может и единственную, официально разрешенную крещенскую купель, в последний момент отказались от своих планов. Здесь также не было массовых омовений. Но сегодня верующие ищут способ соблюсти старинную традицию. Одна из самых популярных - поехать за водой на так называемый Пронин ключ, которая и в обычные дни считается целебной, а сегодня - вообще чудодейственной. Раиса Никулина, жительница г. Кудымкара: «Меняется структура воды, и она как бы совсем другого качества получается и оздоравливает. Это испокон веков наши деды и прадеды делали. Меня учила бабушка еще.»Водой из Пронина ключа люди обливаются сами, а также окропляют стены дома, надворные постройки и даже машины.

Анна Старцева: «Что бы в доме жилось легче, лучше - вот окропляют дом. Пьют, сами купаются, тоже этой святой водой»Согласно местной легенде, источник назван в честь местного жителя по имени Проня. Был он якобы жаден до денег, поэтому большую часть жизни потратил на поиски различных кладов. Однажды он узнал о местах, где должен быть клад серебра. Много лет он копал землю в поисках богатства, но так ничего и не нашел. А из одной из выкопанной им ямки забил ключ чистой и холодной воды, согласно исследованиям, богатой серебром. К слову, существует еще одна традиция - те, кто пришёл на Пронин ключ, благодарят источник за воду и оставляют монетку.