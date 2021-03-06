Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 06.03.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 06.03.2021 г.
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Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Раздельный сбор: жители Кудымкара будут меньше платить за вывоз мусора
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
В Крещение жители Коми округа запасаются водой из Пронина ключа
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
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