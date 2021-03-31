В Кудымкаре двух школьниц накрыло снежной лавиной

В Кудымкаре снежная лавина накрыла двух школьниц. Они шли мимо одноэтажного кирпичного дома по улице Свердлова. В это время с нечищеной крыши свалилась гигантская глыба. На помощь сбежались прохожие. Девочек буквально пришлось откапывать из-под груды тяжелого снега. Все закончилось благополучно. Третьеклассницы не пострадали, но сильно испугались.