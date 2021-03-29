31 марта в Кудымкаре возможны кратковременные отключения теле- и радиовещания

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи спроведением ремонтных работ 31 марта в период с 13:00 до 20:00 на радиотелевизионной станции в Кудымкаре (пункт установки Егва) возможны кратковременные пропадания цифровых сигналов РТРС-1, РТРС-2 и аналоговой программы "Радио России" общей длительностью не более 30 минут.