31 марта в Кудымкаре возможны кратковременные отключения теле- и радиовещания
проведением ремонтных работ 31 марта в период с 13:00 до 20:00 на радиотелевизионной станции в Кудымкаре (пункт установки Егва) возможны кратковременные пропадания цифровых сигналов РТРС-1, РТРС-2 и аналоговой программы "Радио России" общей длительностью не более 30 минут.
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