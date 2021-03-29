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31 марта в Кудымкаре возможны кратковременные отключения теле- и радиовещания

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с
проведением ремонтных работ 31 марта в период с 13:00 до 20:00 на радиотелевизионной станции в Кудымкаре (пункт установки Егва) возможны кратковременные пропадания цифровых сигналов РТРС-1, РТРС-2 и аналоговой программы "Радио России" общей длительностью не более 30 минут.

Опубликовано: 29.03.2021 в 12:42 в рубрике - Новости

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