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В Косинском районе в результате ДТП пациентка выпала из машины скорой помощи

МВД Пермского края сообщает об аварии в Коми-Пермяцком округе на трассе Коса-Евсеево с участием машины скорой помощи. Есть пострадавшие. Медицинский УАЗ вёз 6 пациентов в больницу на обследование. Машину занесло, и она опрокинулась в кювет. По данным журналистов, одна из женщин выпала из салона и получила серьезные травмы. Как сообщили полицейские, госпитализировать пришлось двух человек, еще двое - на амбулаторном лечении. УАЗик вёз пенсионеров.Врача в салоне не было. Пострадавших увезли в ближайшее медучреждение на школьном автобусе, проезжавшем мимо.


Опубликовано: 22.03.2021 в 11:10 в рубрике - Новости

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