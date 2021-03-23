«Уехали здоровые, а вернулись травмированные». Выпавшая из скорой пациентка рассказала о ДТП под Косой

Четыре человека получили ранения в результате ДТП с участием машины медицинской службы на трассе близ села Коса Коми-Пермяцкого округа. Водитель вез женщин из Гайнской райбольницы, где они обследовались у маммолога. В итоге две пенсионерки в больнице, еще две на амбулаторном лечении. Боли в груди, синяки на руках и ногах. Поездку в больницу Анна Кузнецова запомнит надолго. Выезжала совершенно здоровая. Ехали на машине медицинского учреждения, и не было даже мысли, что случится что-то плохое. Момент аварии женщина не помнит. Уже потом узнала, что от удара её выбросило из УАЗа через заднюю дверь.

Анна Кузнецова: "Я ничего не помню, я только удар слышала. Потом очнулась уже на снегу".

Ехали в машине санитарной помощи. Она снаружи похожа на этот УАЗ скорой помощи. Если в машине скорой помощи есть все необходимое оборудование для транспортировки и оказания первой помощи, то в машине санитарной помощи, где ехали пациенты, такого оборудования нет. Стоят только лавки по бокам, нет даже ремней безопасности.Всего в машине было шесть пассажиров, которые ехали на плановый осмотр к врачу маммологу. На обратном пути водитель не справился с управлением, заехал на обочину в снег, машину закрутило, а после она опрокинулась в канаву.

Лидия Кучева: "Я на улицу не вылетала, встала с кабины и пошла к ним. Они все валяются на снегу, двое сидят внутри салона".

У Лидии Кучевой до сих пор шок, когда вспоминает о случившемся. Она ехала на переднем сидении и смотрела за дорогой. В аварии винит водителя. Несмотря на гололёд, он не соблюдал скоростной режим и постоянно отвлекался.

Лидия Кучева: "Я видела. Я в первую очередь увидела, после меня только водитель увидел. Сначала я видела за секунд 5-6, как мы врезаемся в бровку. А он позже, потому что он отвлекся с каким-то предметом".Врача в машине не было, оказать первую помощь было некому. Не нашлось даже аптечки. Не доехали до Косы 8 километров. Всех пациенток с различными травмами посадил к себе водитель проезжающего мимо школьного автобуса и довез их до больницы. По факту ДТП проводится проверка.

Павел Останин, старший государственный инспектор безопасности дорожного движения МО МВД «Кочевский», дислокация с. Коса: "Водитель был на выезде, был в трезвом состоянии. Больше пояснить ничего не смогу. Проводится проверка".

С водителем Александром Мизёвым удалось связаться по телефону. Он считает, что причиной ДТП стал гололёд.Александр Мизев, водитель: "Я скоростной режим 60-65 шел, поворот тем более опасный был, я всегда сбавляю. Тепло же было, а вечером подмораживало уже гололед".

Между тем, руководство больницы планирует уволить водителя. А Анна Кузнецова теперь ни ногой в машину больницы. Впечатления остались до конца жизни.

Анна Кузнецова: "Мы уехали здоровые, а вернулись такие все травмированные".