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В Юсьвинском округе началось строительство межпоселкового газопровода

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В Юсьвинском муниципальном округе приступили к строительству газопровода высокого давления протяженностью 24,2 км «Малая Мочга – Они – Майкор». Работы осуществляются в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром». Мощностей нового газопровода хватит, чтобы обеспечить топливом жителей двух населенных пунктов: с. Они и п. Майкор. Возможность для подключения к природному газу появится у 1413 домовладений (3,5 тыс. человек), 58 котельных и объектов жилищно-коммунального комплекса. Все работы должны быть завершены в 2022 году.
Помимо строительства межпоселкового газопровода в с. Они ведутся также работы по прокладке распределительных сетей общей протяженностью более 10 км. Возможность подключиться к газу получат 68 домовладений и 5 котельных.
В п. Майкор первая очередь строительства газовых сетей началась уже в прошлом году. Их общая протяженность составляет 9,9 км. После запуска газопровода пользоваться голубым топливом смогут 583 семьи, 36 котельных и объекты соцкультбыта.


Опубликовано: 24.03.2021 в 08:30 в рубрике - Новости

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← «Уехали здоровые, а вернулись травмированные». Выпавшая из скорой пациентка рассказала о ДТП под Косой

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