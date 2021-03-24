В Юсьвинском округе началось строительство межпоселкового газопровода

В Юсьвинском муниципальном округе приступили к строительству газопровода высокого давления протяженностью 24,2 км «Малая Мочга – Они – Майкор». Работы осуществляются в рамках Программы развития газоснабжения и газификации регионов России ПАО «Газпром». Мощностей нового газопровода хватит, чтобы обеспечить топливом жителей двух населенных пунктов: с. Они и п. Майкор. Возможность для подключения к природному газу появится у 1413 домовладений (3,5 тыс. человек), 58 котельных и объектов жилищно-коммунального комплекса. Все работы должны быть завершены в 2022 году.

Помимо строительства межпоселкового газопровода в с. Они ведутся также работы по прокладке распределительных сетей общей протяженностью более 10 км. Возможность подключиться к газу получат 68 домовладений и 5 котельных.

В п. Майкор первая очередь строительства газовых сетей началась уже в прошлом году. Их общая протяженность составляет 9,9 км. После запуска газопровода пользоваться голубым топливом смогут 583 семьи, 36 котельных и объекты соцкультбыта.