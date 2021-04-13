В селе Кочево завершено строительство школы на 400 мест
В двухэтажном здании будут учиться школьники с 6 по 11 класс. В новом корпусе оборудовано 20 классов, 1 спортзал, библиотека с читальным залом и столовая на 350 мест. Кроме того, в здании есть кабинеты социального педагога, дефектолога и психолога. Планируется, что ребята начнут обучение в новом корпусе с мая текущего года.
Напомним, работа Кочевской школы в две смены создавала серьезные неудобства для почти 200 ребят из близлежащих поселков, которых ежедневно доставляют на уроки на автобусах. Еще 20 учеников из удаленных деревень живут в интернате при школе. В нем сейчас и располагаются кабинеты для среднего и старшего звена. После переезда в новый корпус старое здание будет снесено. Интернат переведут в корпус начальной школы.
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