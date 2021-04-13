Шило на мыло: новый дом для переселенцев построили со множеством нарушений
В Кудымкаре жильцы нового многоквартирного дома должны покинуть свои квартиры до 1 мая. Об этом они узнали от местных властей. В трехэтажке по улице Виталия Онькова 24-А люди получили квартиры по программе переселения из аварийного жилья. Но новые квартиры оказались не лучше старых. Как показала экспертиза, строители допустили 124 нарушения. Капитального ремонта требует фундамент, на фасаде, в подъездах и квартирах придётся заделать трещины, также необходимо полностью менять кровлю. На время работ людям предложили куда-нибудь переехать, пообещав компенсации за аренду жилья и машины для перевозки вещей.Подробности этой скандальной истории смотрите в вечернем выпуске "Вести Пермь" сегодня в 21.05.
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