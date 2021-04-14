Новый дом трещит по швам. В Кудымкаре срочно расселяют жильцов новостройки

В Кудымкаре срочно переселяют жильцов практически нового многоквартирного дома. Еще два подобных здания, расположенных по соседству, в ближайшее время может постичь такая же судьба. В чем причина?Новый дом трещит по швам, показывает Раиса Устюжанцева. Отваливается штукатурка, на стенах огромные трещины. Двухкомнатную квартиру здесь получила как переселенец из аварийного жилья в 2017 году. Теперь она вместе с мужем и детьми вновь собирает вещи.

Трещины и в других квартирах и подъездах. Всего в этом доме жилье по программе переселения получили 63 семьи - это 147 человек. Выселяют всех спустя почти 6 лет, по просьбе местных властей. Покинуть помещения должны до 1 мая.

Негодуют все, но деваться некуда. Почти новый дом признали аварийным.Всего 124 нарушения строительных норм и правил. Ремонтировать придётся абсолютно все: укреплять фундамент, заделывать трещины на стенах, а кроме того, полностью менять кровлю.

К капитальному ремонту приступят сразу после расселения, за счёт городского бюджета. Он продлится в течение полугода. По предварительным подсчётам это тридцать миллионов рублей, но сумма после дополнительных экспертиз может вырасти и значительно. Эти дома строила Пермская компания «Квадра-Групп».

Дмитрий Нечаев, начальник отдела капитального строительства администрации г. Кудымкара: "Претензии относительно поставки в адрес «Квадра Групп» направлены. Но все претензии оставлены без внимания".

Связаться с представителями «Квадра Групп» не удалось. На связь по телефону вышел бывший директор компании, при котором велась стройка, сейчас он депутат Кудымкарской думы. Дмитрий Седов утверждает, что на момент передачи дома все было в порядке.Дмитрий Седов, депутат Кудымкарской городской думы: "Работы выполнены по ГОСТам. Мы же не знаем, как 6 лет эти дома эксплуатировались".

Людям сейчас местные власти обещают машины для перевозки вещей. Тем, кому ехать некуда, предоставляется компенсация найма жилья - 6 тысяч на семью, что явно ниже рынка.

Елена Филиппова, житель дома по ул. Виталия Онькова 24А: "Кто за 6 тысяч квартиру сдаст? Из своего кармана платить?"Всего «Квадра Групп» построила в 12-м микрорайоне 3 дома. В двух остальных уже начинают проявляться схожие проблемы: вода в подвалах, трещины на стенах. Тут также живут переселенцы из аварийного жилья и дети-сироты. Сейчас проводятся дополнительные экспертизы, и по их результатам, возможно, придётся расселять и эти 3-этажки.