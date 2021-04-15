Инвестиционный потенциал Коми-Пермяцкого округа оценили в 6 миллиардов рублей

Главной темой рабочей поездки губернатора в Коми-Пермяцкий округ стал инвестиционный потенциал территории. Экономисты оценивают его в 6 миллиардов рублей, но вложено пока лишь 650 миллионов. Машины почти полностью заменили ручной труд. Даже навоз удаляется автоматически.

А еще в Колхозе «Совет» современные кормовые столы, беспривязное содержание - домашние животные сами выходят на улицу. В новых телятниках и коровниках комфортно и бурёнкам, и персоналу, считает Надежда Тукачева.

Надежда Тукачёва, заведующая товарно-молочного комплекса СХПК «Совет»: "Как только корова начинает давать меньше 200 грамм, аппарат автоматически снимается".

Новые объекты в Колхозе «Совет» в небольшом селе Архангельское строили за свой счёт. Благодаря государственным субсидиям за последние четыре года удалось вернуть около 20 миллионов рублей. О своих планах сельхозпроизводители рассказали губернатору Прикамья Дмитрию Махонину. В рамках рабочей поездки глава региона осмотрел объекты и заверил, что региональные деньги будут поступать и в будущем. А это предприятие по производству березового шпона и ламинированной фанеры в Юсьве. Линию производства запустили совсем недавно. Сейчас только готовятся получить региональную субсидию. На покупку оборудования ушло 10 миллионов рублей, вернуть хотят половину.

Благодаря государственной поддержке в Кудымкаре начал работу «Петровский мясной дом». Сейчас его продукция известна во всем Прикамье.Ассортимент - от полуфабрикатов до мясных деликатесов, все виды колбас и сосисок. Общая производственная мощность - до 3 тонн в день.На заседании Правительства в столице Коми-Пермяцкого округа предприниматели еще раз отметили, что краевая поддержка нужна здесь и сейчас. Благодаря ей покупают современное оборудование, создают рабочие места.

Алексей Петров, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Нам дает право, надежду, что Коми округ будет получать дополнительные инвестиции, особенно малый бизнес".

Несмотря на пандемию, активными темпами идёт работа по поддержке малого и среднего бизнеса. Устойчивая работа предприятий - это возможность создания инфраструктуры, условий для нормальной, успешной, комфортной жизни людей, здесь и сейчас. Глава региона презентовал инвестиционный паспорт округа, где определен огромный бизнес потенциал территории.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Сейчас по тому же Коми-Пермяцкому округу реализуется 19 проектов с инвестициями в 650 миллионов рублей. Но паспорт, который мы сделали, говорит, что потенциал 6 миллиардов. А дальше конкретные проекты и привлечение инвестиций".

Жители должны чувствовать позитивные изменения уже сегодня. А в колхозе «Совет» в этом году планируют строительство зерносушильного комплекса и складов для зерна. Часть денег планируют вернуть благодаря краевым программам.