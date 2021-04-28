Школы Коми-Пермяцкого округа нуждаются в срочном ремонте

О срочном ремонте школ в Коми-Пермяцком округе зашла речь во время визита сюда депутата Законодательного собрания края Вагаршака Сарксяна. Очевидно, что это тот случай, когда можно решить самые острые проблемы.Математика – один из любимых предметов Даниила Калина. Сейчас полностью погружен в процесс. Однако, по словам молодого человека, зимой сосредоточиться на учебе довольно трудно. Дело в том, что в школе холодно.

Даниил Калин, ученик 4 класса СОШ с. Доег: "В школе холодно, сижу в верхней одежде на уроках".Здание 30-х годов постройки давно обветшало. Постоянные ремонты пользы не приносят. Преподаватели пожаловались представителям краевой и муниципальной власти. Во время рабочей поездки парламентарий и глава Юсьвинского округа сообщили, что будут строить новое здание школы.

Учителя Юсьвинской территории обращаются к депутату уже не в первый раз. Сначала их интересовало падение зарплаты до минималки у коллективов в малокомплектных школах. Именно тогда депутат Законодательного собрания Пермского края Вагаршак Сарксян на краевом уровне поднял этот вопрос. Заработок вернули, стали выплачивать стимулирующие.

В Кудымкаре сразу в двух школах - № 2 и № 8 – открыли дополнительные корпуса. Туда перевели учеников начальных классов. Теперь здесь учатся в одну смену. Почти 75% финансирования поступило из краевого бюджета.

Наталья Стоянова, глава администрации г. Кудымкар: "Получить сверх того, что есть, проблематично. Надо все равно привлекать депутатов. Вагаршак Борисович в этом плане очень помогает". Для всех желающих построили площадку ГТО на стадионе «Парма». Теперь планируют переоборудовать сам стадион, построить футбольное поле и беговую дорожку.

Стадион находится рядом с рекой Иньва. Во время весеннего паводка его постоянно топит. Планируют здесь поставить ограждения от воды.

Деньги поступают также по краевым программам.

Вагаршак Сарксян, депутат Законодательного собрания Пермского края, фракция «Единая Россия»: "Школы, садики, больницы и поликлиники мы построили, сдали. В дальнейшем будем продолжать в таком же темпе".В завершение рабочей поездки депутат встретился с учителями кудымкарских школ. Был поднят вопрос о заработных платах. В среднем у педагогов они здесь составляют 20-25 тысяч рублей. Задача – поднять их до средней по региону.

А в Доеге к строительству школы должны приступить в следующем году. Даниилу Калину учиться еще пять лет, и он должен успеть попасть в новенькие классы.