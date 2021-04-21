Полицейские Кудымкара изобличили лжепродавца породистых щенков

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» пресекли деятельность мужчины, подозреваемого в обмане граждан, желающих приобрести породистых собак.В полицию обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о хищении денежных средств. Она рассказала, что на сайте бесплатных объявлений нашла информацию о продаже щенка породы корги. Женщина связалась с продавцом, договорилась о сделке. Когда потерпевшая перевела продавцу 8 тысяч рублей в качестве предоплаты за питомца, тот перестал выходить на связь и удалил объявление.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель г. Рязани 1999 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление."Как выяснилось, молодой человек разместил в сети Интернет объявление о продаже породистых щенков. С потенциальными покупателями злоумышленник вел переписку через созданную им в соцсети страницу с фотографиями собак, которую скопировал у другого пользователя. Для осуществления корыстного плана приобрел несколько сим-карт и телефонов, оформил виртуальные карты для перечисления денежных средств", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.По предварительным данным, от противоправных действий фигуранта пострадали еще шесть жителей других регионов России. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый возместил потерпевшим причиненный материальный ущерб.По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.