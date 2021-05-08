В Кудымкаре местные жители возложили цветы к памятнику Пистику

В Кудымкаре инициативная группа местных жителей при участии представителей ветеранских организаций принесла красные гвоздики к импровизированному памятнику Пистику. Так коми-пермяки называют молодые побеги хвоща полевого. Ежегодно весной их собирают в огромных количествах и делают запасы на весь год. Во время Великой Отечественной войны пистики заменили хлеб и позволили людям выжить. Акция - дань памяти труженикам тыла, женщинам и подросткам, сумевшим выжить в то непростое время, отдавая последнее фронту. Себе они оставляли только пистики. Памятник изготовил своими руками кудымкарский умелец Леонид Вилесов.