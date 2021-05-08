Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Ансамбль коми-пермяцкой песни и танца «Югöр» отметил 60-летие

В Кудымкаре местные жители возложили цветы к памятнику Пистику

В Кудымкаре инициативная группа местных жителей при участии представителей ветеранских организаций принесла красные гвоздики к импровизированному памятнику Пистику. Так коми-пермяки называют молодые побеги хвоща полевого. Ежегодно весной их собирают в огромных количествах и делают запасы на весь год. Во время Великой Отечественной войны пистики заменили хлеб и позволили людям выжить. Акция - дань памяти труженикам тыла, женщинам и подросткам, сумевшим выжить в то непростое время, отдавая последнее фронту. Себе они оставляли только пистики. Памятник изготовил своими руками кудымкарский умелец Леонид Вилесов.


Опубликовано: 08.05.2021 в 11:00 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Ансамбль коми-пермяцкой песни и танца «Югöр» отметил 60-летие

Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре открылась выставка «Пасхальная радость»

Школы Коми-Пермяцкого округа нуждаются в срочном ремонте

Бур асыв, Пермскöй край!

Полицейские Кудымкара изобличили лжепродавца породистых щенков

Бур асыв, Пермскöй край!

Инвестиционный потенциал Коми-Пермяцкого округа оценили в 6 миллиардов рублей

Новый дом трещит по швам. В Кудымкаре срочно расселяют жильцов новостройки

Шило на мыло: новый дом для переселенцев построили со множеством нарушений


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Ансамбль коми-пермяцкой песни и танца «Югöр» отметил 60-летие

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2020. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). Код:zMOg75 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru