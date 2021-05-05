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Ансамбль коми-пермяцкой песни и танца «Югöр» отметил 60-летие

В Кудымкаре 60-летний юбилей отметил ансамбль коми-пермяцкой песни и танца «Югöр», основанный композитором Александром Клещиным. На сцене культурно-делового центра в окружной столице сегодняшняя труппа ансамбля представила зрителю 2-часовую программу, составленную из лучших номеров за последние 6 десятилетий. На юбилейный вечер были приглашены все участники прошлых лет и художественные руководители.
По случаю дня рождения ансамблю вручили почетную грамоту краевого Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа и Благодарственные письма главы Кудымкара. Гости праздника единодушно пожелали прославленному коллективу сиять и дальше. И это не простая метафора — Югöр с коми-пермяцкого переводится именно как «сияние».
Евгений Фирсов, руководитель ансамбля песни и танца «Югöр» («Сияние»): "Это городской коллектив, и город весь принимал участие в его создании, его становлении. Вот эти аплодисменты, все концерты - это было посвящено нашему городу, нашей Парме».

Опубликовано: 05.05.2021 в 15:55 в рубрике - Новости

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