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Коми-пермяцкому букварю для взрослых - 95 лет

В Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеке имени Лихачёва отметили юбилей редкой книги. 95 лет прошло со дня издания коми-пермяцкого букваря для взрослых «Виль ованвань», что в переводе с коми-пермяцкого означает «К новой жизни».
Букварь был издан в Москве Михаилом Павловичем Лихачёвым — одним из основоположников коми-пермяцкой литературы. В то время автор лично вёл земляков «к новой жизни», преподавая на курсах ликвидации неграмотности. С указания Главполитпросвета 10 тысяч книг безотлагательно поступили «для широких народных масс». Валентина Щекина, библиограф отдела краеведения ГКБУК «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачёва»: «Год 1926 очень непростой. Буквально недавно образован Коми-Пермяцкий национальный округ. Мало людей грамотных, обученных. Лихачёв ставил для себя задачей составление учебников, в том числе и для взрослых».
Сейчас экземпляр букваря хранится в отделе краеведения. Издание оцифровано, электронная копия находится в открытом доступе.

Опубликовано: 13.05.2021 в 17:06 в рубрике - Новости

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