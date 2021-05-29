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← В лесах Кудымкарского района шестые сутки ищут 70-летнего пенсионера

Бур асыв, Пермскöй край!

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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 29.05.2021 г.


Опубликовано: 29.05.2021 в 09:00 в рубрике - Новости

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← В лесах Кудымкарского района шестые сутки ищут 70-летнего пенсионера

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