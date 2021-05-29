Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 29.05.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 29.05.2021 г.
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Сильный пожар произошел в Кудымкаре
Бур асыв, Пермскöй край!
В Косинском районе ветер ломал заборы и уносил теплицы
В Кудымкаре открылась выставка династии керамистов
18 мая в Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
Бур асыв, Пермскöй край!
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