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В Косинском районе ветер ломал заборы и уносил теплицы

В Косинском округе люди ликвидируют последствия грозы и ураганного ветра. Стихия пришла ночью. Ветер ломал заборы и уносил теплицы, скомканные, как лист бумаги. Владельцы домов сетуют на разломанный шифер и повреждение печных труб. Какие-то постройки и вовсе остались без крыш.Не пощадил ураган и новенькую кровлю Юксеевского храма. Но латать ее никто не торопится, люди заняты восстановлением личных хозяйств, власти подсчитывают убытки.

Опубликовано: 19.05.2021 в 12:09 в рубрике - Новости

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← В Кудымкаре открылась выставка династии керамистов

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