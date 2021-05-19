В Косинском районе ветер ломал заборы и уносил теплицы

В Косинском округе люди ликвидируют последствия грозы и ураганного ветра. Стихия пришла ночью. Ветер ломал заборы и уносил теплицы, скомканные, как лист бумаги. Владельцы домов сетуют на разломанный шифер и повреждение печных труб. Какие-то постройки и вовсе остались без крыш.Не пощадил ураган и новенькую кровлю Юксеевского храма. Но латать ее никто не торопится, люди заняты восстановлением личных хозяйств, власти подсчитывают убытки.