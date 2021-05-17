В Кудымкаре открылась выставка династии керамистов

В Коми-Пермяцком краеведческом музее открылась выставка, посвященная 65-летию народного мастера Ивана Канюкова. Экспозиция включает работы юбиляра и его сына - народного мастера Ивана Канюкова-младшего. Творчество династии отражает мифологию, героический эпос и пермский звериный стиль.Центральное место на выставке занимает новая композиция посуды «Времена года», в основу которой лёг орнамент коми-пермяцких кушаков.

Прекрасным дополнением служит серия фотографий «Олан кытш» («Среда обитания») о жизненном и творческом пути мастера, о родной природе из семейного архива Канюковых и фотографов Валерия Заровнянных, Михаила Загуляева, Константина Долгановского, Юрия Сыстерова.