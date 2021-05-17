18 мая в Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением неотложных работ будет произведено отключение цифровых пакетов РТРС-1,РТРС-2 и аналоговой программы "Радио России" 18 мая в период с 09:00 до 17:00 на радиотелевизионной передающей станции Кудымкар.