Сильный пожар произошел в Кудымкаре

В Кудымкаре в минувшие выходные произошел сильный пожар. В одном из частных домов, по информации издания "Парма-Новости", из огня удалось спасти двух человек - их разбудила соседка. Когда прибыли пожарные, огнем был охвачен весь дом и надворные постройки. В одной из последних был обнаружен мужчина - его вынесли живым, но он скончался на руках у медиков. Проводится проверка, причины возгорания выясняются.