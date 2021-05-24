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Сильный пожар произошел в Кудымкаре

В Кудымкаре в минувшие выходные произошел сильный пожар. В одном из частных домов, по информации издания "Парма-Новости", из огня удалось спасти двух человек - их разбудила соседка. Когда прибыли пожарные, огнем был охвачен весь дом и надворные постройки. В одной из последних был обнаружен мужчина - его вынесли живым, но он скончался на руках у медиков. Проводится проверка, причины возгорания выясняются.


Опубликовано: 24.05.2021 в 11:30 в рубрике - Новости

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