В лесах Кудымкарского района шестые сутки ищут 70-летнего пенсионера
Елена Гилева, пресс-секретарь Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: «В мероприятиях по поиску мужчины задействованы сотрудники полиции, кинологи со служебно-розыскными собаками, волонтеры, местные жители. Прочесывается лесной массив, близлежащие населенные пункты, обследуются заброшенные дома, кроме того к поискам была привлечена техника повышенной проходимости. Поисковые мероприятия продолжаются».
По информации администрации Кудымкарского округа, в понедельник плохо слышащего, передвигающегося с палками мужчину искали полсотни человек, в том числе лесники и охотники.
Сергей Можаев, директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кудымкарского муниципального округа Пермского края»: "Администрация Кудымкарского муниципального округа содействует в поисках, мобилизует людей, предоставляет технику, питание, информационное обеспечение данной ситуации».
В Аразаева бездорожье, связь, как говорят местные, только у "определенного дерева".
Вчера разыскивали полицейские, пара жителей соседней деревни Дёмино и приехавший с заработков на поиски сын. Сегодня (на шестые сутки) присоединились и вызванные на помощь администрацией добровольцы отряда «Лиза-Алерт».
Тем временем, Светлана Ракина «чувствует сердцем», что муж еще жив.
Светлана Ракина, сожительница пропавшего Александра Пальшина (д. Аразаева): "Хоть бы сегодня уже нашли, а то ведь времени уже очень много прошло. Он же с голоду может умереть».
Жена надеется, что Александр, уроженец Кочевского округа, всю жизнь проживший в тайге, найдет дорогу домой.
Собираясь в лес, оденьтесь тепло и ярко. Возьмите с собой дождевик, спички или зажигалку в непромокаемом пакете, компас и свисток, а также мобильный телефон с заряженным внешним аккумулятором. Не забудьте про запас воды и еды. Помните, если человек идет в лес с другим человеком — это повышает выживаемость. И главное при этом — не расставаться.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Сильный пожар произошел в Кудымкаре
Бур асыв, Пермскöй край!
В Косинском районе ветер ломал заборы и уносил теплицы
В Кудымкаре открылась выставка династии керамистов
18 мая в Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
Бур асыв, Пермскöй край!
Коми-пермяцкому букварю для взрослых - 95 лет
Кудымкар отметил День Победы
В Кудымкаре местные жители возложили цветы к памятнику Пистику
Ансамбль коми-пермяцкой песни и танца «Югöр» отметил 60-летие
Добавить комментарий: