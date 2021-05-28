В лесах Кудымкарского района шестые сутки ищут 70-летнего пенсионера

В лесах Кудымкарского района полицейские и волонтеры ищут 70-летнего Александра Пальшина, который ушел на прогулку в лес еще 22 мая, до сих пор о нём ничего не известно. Поиски тоже пока мало что дали. 22 мая Александр Пальшин не вернулся с прогулки к ужину. Его жена обежала ближайшие окрестности деревни Аразаева. Отчаявшись, по таксофону сообщила в полицию. В воскресенье в стоящее среди тайги экопоселение прибыла опергруппа.

Елена Гилева, пресс-секретарь Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: «В мероприятиях по поиску мужчины задействованы сотрудники полиции, кинологи со служебно-розыскными собаками, волонтеры, местные жители. Прочесывается лесной массив, близлежащие населенные пункты, обследуются заброшенные дома, кроме того к поискам была привлечена техника повышенной проходимости. Поисковые мероприятия продолжаются».

По информации администрации Кудымкарского округа, в понедельник плохо слышащего, передвигающегося с палками мужчину искали полсотни человек, в том числе лесники и охотники.

Сергей Можаев, директор МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Кудымкарского муниципального округа Пермского края»: "Администрация Кудымкарского муниципального округа содействует в поисках, мобилизует людей, предоставляет технику, питание, информационное обеспечение данной ситуации».

В Аразаева бездорожье, связь, как говорят местные, только у "определенного дерева".

Вчера разыскивали полицейские, пара жителей соседней деревни Дёмино и приехавший с заработков на поиски сын. Сегодня (на шестые сутки) присоединились и вызванные на помощь администрацией добровольцы отряда «Лиза-Алерт».

Тем временем, Светлана Ракина «чувствует сердцем», что муж еще жив.

Светлана Ракина, сожительница пропавшего Александра Пальшина (д. Аразаева): "Хоть бы сегодня уже нашли, а то ведь времени уже очень много прошло. Он же с голоду может умереть».

Жена надеется, что Александр, уроженец Кочевского округа, всю жизнь проживший в тайге, найдет дорогу домой.

Собираясь в лес, оденьтесь тепло и ярко. Возьмите с собой дождевик, спички или зажигалку в непромокаемом пакете, компас и свисток, а также мобильный телефон с заряженным внешним аккумулятором. Не забудьте про запас воды и еды. Помните, если человек идет в лес с другим человеком — это повышает выживаемость. И главное при этом — не расставаться.