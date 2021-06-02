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Как в сказке: по улицам Кудымкара разъезжает печь

В центре Кудымкара под открытым небом топят русскую печь и пекут шаньги. Передвижную конструкцию на колесах на улицу Лихачева выкатили, как только наступила ясная погода. Также у печки есть государственные номера, она зарегистрирована как прицеп. Печь растапливают березовыми дровами, затем с помощью ухвата в печь ставят разогревать чугунную сковороду и пекут кулиги с разной начинкой: картофельные, луковые, капустные, крупяные и пистиковые.Начинки хранятся в керамических горшочках. Всё, как в деревне, из натуральных продуктов. Запах свежей горячей выпечки не дает горожанам пройти мимо.


Опубликовано: 02.06.2021 в 17:19 в рубрике - Новости

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← Браконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режима

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