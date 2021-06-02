Как в сказке: по улицам Кудымкара разъезжает печь

В центре Кудымкара под открытым небом топят русскую печь и пекут шаньги. Передвижную конструкцию на колесах на улицу Лихачева выкатили, как только наступила ясная погода. Также у печки есть государственные номера, она зарегистрирована как прицеп. Печь растапливают березовыми дровами, затем с помощью ухвата в печь ставят разогревать чугунную сковороду и пекут кулиги с разной начинкой: картофельные, луковые, капустные, крупяные и пистиковые.Начинки хранятся в керамических горшочках. Всё, как в деревне, из натуральных продуктов. Запах свежей горячей выпечки не дает горожанам пройти мимо.