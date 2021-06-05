Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 05.06.2021 г. В программе "Пармалöн Югöр" (Сияние Пармы) Юбилейный концерт ансамбля "Югöр", посвященный 60-летию коллектива.
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