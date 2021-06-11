Кудымкарский сити-фермер выращивает микрозелень

Свежая петрушка к столу без собственного огорода. В районы славные своей тягой к земле приходит технологическая оптимизация. Кудымкарский сити-фермер Павел Дёмин выращивает микрозелень. Микроклимат в его "умном доме" для зелени поддерживает система вентиляции и электронный котел, которым прогрессивный растениевод управляет через смартфон. Подробности - в сюжете Милены Вавилиной.