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Кудымкарский сити-фермер выращивает микрозелень

Свежая петрушка к столу без собственного огорода. В районы славные своей тягой к земле приходит технологическая оптимизация. Кудымкарский сити-фермер Павел Дёмин выращивает микрозелень. Микроклимат в его "умном доме" для зелени поддерживает система вентиляции и электронный котел, которым прогрессивный растениевод управляет через смартфон. Подробности - в сюжете Милены Вавилиной.

Опубликовано: 11.06.2021 в 17:07 в рубрике - Новости

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