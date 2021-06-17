В Коми-Пермяцком округе отмечают Семик. Это особо почитаемый поминальный день. Для поминок в этот день коми-пермяки берут отгулы на работе, едут из других регионов. Семик оформился на стыке языческой и православной культур и не отражен в церковном календаре. По словам священнослужителей, в Семик должны поминать заложных покойников, умерших неестественной смертью, а всех усопших православных — в Троицкую Субботу. Подробнее - в репортаже наших коллег из Кудымкара.