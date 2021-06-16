Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением профилактических работ на радиотелевизионной станции в Кудымкаре сегодня, 16 июня, с 09:00 до 18:00 будет отключение технических средств, транслирующих цифровые пакеты «РТРС-1», «РТРС-2», программу «Радио России».

Опубликовано: 16.06.2021 в 08:30 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бур асыв, Пермскöй край!

Кудымкарский сити-фермер выращивает микрозелень

Бур асыв, Пермскöй край!

Как в сказке: по улицам Кудымкара разъезжает печь

Браконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режима

Бур асыв, Пермскöй край!

В лесах Кудымкарского района шестые сутки ищут 70-летнего пенсионера

Сильный пожар произошел в Кудымкаре

Бур асыв, Пермскöй край!

В Косинском районе ветер ломал заборы и уносил теплицы


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бур асыв, Пермскöй край!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2010 - 2021. Архив материалов. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). code VK:38292 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru