В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания

Пермский краевой радиотелевизионный передающий центр информирует, что в связи с проведением профилактических работ на радиотелевизионной станции в Кудымкаре сегодня, 16 июня, с 09:00 до 18:00 будет отключение технических средств, транслирующих цифровые пакеты «РТРС-1», «РТРС-2», программу «Радио России».