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В Кудымкаре открылась выставка работ Михаила Гуреева

В Коми-Пермяцком краеведческом музее открылась выставка "По вееру миров", посвященная 75-летию со дня рождения художника и заслуженного учителя РФ Михаила Гуреева. Почти полвека он отдал воспитанию молодых педагогов округа. На выставке представлено более 70 графических, живописных и фотографических работ из коллекции музея и семейного архива. Экспозицию дополняют предметы декоративно-прикладного искусства и личные вещи Михаила Гуреева. Художник скончался в прошлом году. Валентина Гуреева, вдова художника Михаила Гуреева: "Светлость, прозрачность, любовь к жизни - она была до последних минут с ним".

Опубликовано: 12.07.2021 в 16:15 в рубрике - Новости

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