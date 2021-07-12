В Кудымкаре открылась выставка работ Михаила Гуреева

В Коми-Пермяцком краеведческом музее открылась выставка "По вееру миров", посвященная 75-летию со дня рождения художника и заслуженного учителя РФ Михаила Гуреева. Почти полвека он отдал воспитанию молодых педагогов округа. На выставке представлено более 70 графических, живописных и фотографических работ из коллекции музея и семейного архива. Экспозицию дополняют предметы декоративно-прикладного искусства и личные вещи Михаила Гуреева. Художник скончался в прошлом году. Валентина Гуреева, вдова художника Михаила Гуреева: "Светлость, прозрачность, любовь к жизни - она была до последних минут с ним".