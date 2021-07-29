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"Зов Пармы" переносится на неопределенное время

О переносе на неопределённое время сообщили организаторы фестиваля. Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы" должен был начаться уже завтра на поляне близ д. Серёгово в паре км от Чердыни, но не вышло. На официальном сайте даты проведения сменились на "даты уточняются", а в группе ВКонтакте есть краткое пояснение - в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом уточняется, что фестиваль не отменен, а лишь переносится.

Опубликовано: 29.07.2021 в 13:00 в рубрике - Новости

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← В Юсьве обокрали 90-летнюю пенсионерку

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