"Зов Пармы" переносится на неопределенное время

О переносе на неопределённое время сообщили организаторы фестиваля. Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы" должен был начаться уже завтра на поляне близ д. Серёгово в паре км от Чердыни, но не вышло. На официальном сайте даты проведения сменились на "даты уточняются", а в группе ВКонтакте есть краткое пояснение - в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. При этом уточняется, что фестиваль не отменен, а лишь переносится.