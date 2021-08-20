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200 сортов: жительница Кудымкара коллекционирует томаты

Необычайно богатый урожай помидоров поспел в огороде у жительницы Кудымкара Валентины Ошкановой. В теплице и в открытом грунте она выращивает 200 различных видов, привезенных буквально со всего света. «Крымский черный пурпурный», «Полосатый шоколад», «Лискин нос». Все это – названия сортов разного цвета, формы и вкуса. В интернете женщина создала «Томатный клуб». Теперь за семенами приезжают со всей округи.
Валентина Ошканова, основатель «Томатного клуба»: «Томатный клуб - Кудымкар» специально создала, чтобы люди научились и полюбили томаты, и выращивали, и срывали спелые, сладкие, сочные".


Опубликовано: 20.08.2021 в 12:30 в рубрике - Новости

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← С начала лета в лесах Пермского края потерялись 27 человек

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