200 сортов: жительница Кудымкара коллекционирует томаты

Необычайно богатый урожай помидоров поспел в огороде у жительницы Кудымкара Валентины Ошкановой. В теплице и в открытом грунте она выращивает 200 различных видов, привезенных буквально со всего света. «Крымский черный пурпурный», «Полосатый шоколад», «Лискин нос». Все это – названия сортов разного цвета, формы и вкуса. В интернете женщина создала «Томатный клуб». Теперь за семенами приезжают со всей округи.

Валентина Ошканова, основатель «Томатного клуба»: «Томатный клуб - Кудымкар» специально создала, чтобы люди научились и полюбили томаты, и выращивали, и срывали спелые, сладкие, сочные".