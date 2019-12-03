В Кудымкарском районе сегодня нашей съемочной группе показали совершенно новый, полностью автоматизированный коровник на 200 голов. Теперь местный СПК «Россия» - передовое предприятие Коми-Пермяцкого округа. Здесь смогли найти значительные средства на модернизацию и теперь могут рассчитывать на компенсацию.

От ручного труда к машинному. Еще один коровник сельхозпредприятия «Россия», где около 200 голов, оснащен по последнему слову техники. Благодаря новой доильной установке, работа выполняется намного быстрее, рассказывает заведующая Елена Новикова.

Елена Новикова, заведующая животноводческим комплексом СХПК «Россия»:

- 196 голов у нас тут стоит. Этот вор доится за два с половиной часа.

Для буренок – новые коровники, для комфорта поголовья – полимерное покрытие на полу, сбалансированный корм, который привозят на специальной установке. В ответ товаропроизводители ждут увеличения надоев. По планам, с одной головы в год ожидают до 6,5 тысяч литров молока.

Надежда Лесникова, оператор машинного доения СХПК «Россия»:

- Тут все механизировано. Полы хорошие, коврики.

На строительство и технику потратили около 50 млн рублей. Взяли кредиты, теперь предоставили документы на получение государственной поддержки на реализованный инвестиционный проект, чтобы часть затраченных средств возместили из краевого бюджета. Поддержка сельского хозяйства губернатором Максимом Решетниковым поставлена в число приоритетных задач. На реконструкцию и модернизацию объектов агропромышленного комплекса в этом году предусмотрено более 856 млн рублей.

Михаил Петров, председатель СХПК «Россия»:

- Сегодня без этой поддержки в сельхозпроизводстве очень сложно выжить, невозможно. Затраты предприятия в целом вышли под 50 млн, с оборудованием вместе. Планируем на господдержку, это в пределах 13-15 миллионов.

Кроме того, с этого года стартовал национальный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», инициированный Владимиром Путиным. По нему также можно получить грант на развитие.

Совсем недавно в колхозе «Россия» построили новый сушильный комплекс. На его строительство было затрачено около 60 млн рублей, 15 млн из которых удалось вернуть благодаря государственной поддержке.

Таких сушильных комплексов всего четыре в Пермском крае. С его помощью предприятие подготавливает к реализации семенную продукцию, которую продает в регионе. На предприятии содержатся 1700 коров. И это далеко не предел, считают сотрудники. На будущий год готовят новые инвестиционные проекты, чтобы увеличить поголовье.







