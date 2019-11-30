Бур асыв, Пермскöй край!
Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 30.11.2019 г.
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Новая программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на коми-пермяцком языке. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 30.11.2019 г.
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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
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Благое намерение коммунальщиков обернулось огромными очередями
Морозы вызвали подтопление жилых домов в пойме реки Олыч
Бур асыв, Пермскöй край!
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Бур асыв, Пермскöй край!
Вести Кудымкар 08.11.2019
Можно ли в снег укладывать асфальт?
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