Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского края

Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне в населенных пунктах Гайны, Кочево, Коса, Сиве и Ныроб Пермского края

В преддверии новогодних праздников более 125 тысяч жителей Пермского края получат возможность слушать полюбившуюся радиостанцию в новом качестве.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть начинает трансляцию программ

радиостанции «Радио России» со вставками программ ГТРК «Пермь» в ФМ диапазоне в Гайнах на частоте 103,5 МГц, Кочево - на частоте 101,1 МГц, Косе - 103,3 МГц, Сивк - на частоте 103,8 МГц и Ныробе - на частое 192,7 МГц

Трансляция стала возможна благодаря реализации РТРС масштабного проекта по переводу региональной сети эфирного вещания «Радио России» в ФМ диапазон в рамках программы модернизации и развития сети вещания Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, рассчитанной на период 2019-2021 годы.

Всего РТРС планирует установить современное радиопередающее оборудование в

21 населенном пункте Пермского края.

В течение 2020 года трансляцию радиопрограмм «Радио России» с вставками программ

ГЛРК «Пермь» в более популярном у радиослушателей ФМ диапазоне планируется организовать в г. Чусовой, п. Октябрьский, г. Очер, г. Чернушка, г. Кудымкар, г. Красновишерск, с. Карагай и г. Кизел.





