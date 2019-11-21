Благое намерение коммунальщиков обернулось огромными очередями

Здесь очередям не видно конца. Для удобства местных жителей в Кудымкаре решили принимать платежи за свет, воду, тепло, и услуги ЖКХ в одном месте. Без визита к поставщикам коммунальных услуг. Благая идея обернулась огромными очередями. В местном отделении «Пермэнергосбыт», именно это предприятие рассылает квитанции, признаются, что такого не ожидали. Надеялись, что большинство будет платить через интернет. Однако кроме Кудымкара, сюда идут и жители еще двух районов - Кудымкарского и Юрлинского - где ни то, что интернета, сотовой связи местами не найти. Есть и чисто внутренние проблемы.

Игорь Чеконин, директор Кудымкарского отделения ПАО «Пермэнергосбыт»:

- База была передана не в полном объеме в части данных по тем же приборам учета. Поэтому у людей при обслуживании много вопросов по расчетам по воде, по теплу, также возникают вопросы по услугам Кудымкарского коммунального предприятия.

Чтобы хоть как-то разгрузить поток абонентов, вывесили расписание, в какие дни людей приходит поменьше. И очереди действительно стали меньше. Люди, завидев очереди, просто разворачиваются, уходят и не платят. Ждать здесь приходится по полдня и больше.