ЧП в гаинской школе
Сверсники попытались скинуть одноклассника из окна школы, с третьего этажа. Дважды. Все произошло в поселке Гайны на школьной перемене. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно как трое подростков дважды пытались выбросить из окна ровесника. Он гораздо меньше их ростом, и не составляет труда подтащить его к окну. В первый раз подростку удалось вырваться, затем подоспел и охранник. Подробнее >>
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