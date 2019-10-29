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ЧП в гаинской школе

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Сверсники попытались скинуть одноклассника из окна школы, с третьего этажа. Дважды. Все произошло в поселке Гайны на школьной перемене. Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На этих кадрах видно как трое подростков дважды пытались выбросить из окна ровесника. Он гораздо меньше их ростом, и не составляет труда подтащить его к окну. В первый раз подростку удалось вырваться, затем подоспел и охранник. Подробнее >>


Опубликовано: 29.10.2019 в 19:31 в рубрике - Новости

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