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Приставы спасли жизнь должнику

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Когда долг – не всегда зло. В Кудымкаре судебные приставы пришли взыскивать день с должника, в итоге спасли жизнь беспомощному человеку.

Несмотря на стук в дверь, никто не открывал, вспоминает судебный пристав Роман Бирюков. Потом заметили, что дверь в квартиру оказалась не заперта. Пришли взыскивать долг, а должник оказался в тяжелом состоянии.

Роман Бирюков, судебный пристав отдела судебных приставов по г. Кудымкару, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому району УФССП России по Пермскому краю:

- Увидел, что у него коляска инвалидная валяется. Спрашиваю: умеете ходить, не можете? Он, говорит, нет, я не ходячий. Я говорю: а как вы живете один здесь? Он говорит: соседи помогают, кормят.

В квартире деревянного аварийного барака 80-летний пенсионер жил один. По словам судебных приставов, предложили мужчине поехать в социальное учреждение, на что он с радостью согласился.

По словам специалистов, в дом престарелых мужчина попал в истощённом состоянии. Около недели дома он находился без еды.

Сейчас пенсионер Валентин Ермалаев идет на поправку. Сыт и проходит медицинские обследования. Говорит, что из дома, по состоянию здоровья выходит редко, еду приносили, то соседи, то сын, правда не всегда. А в этот раз про него, видимо, все забыли.

После обследования Валентину Ермалаеву, возможно, будет присвоена степень инвалидности.

Лариса Уварова, директор Кудымкарского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

- Для оценки его состояния здоровья. Если нужны будут какие-то углубленные осмотры, это все будет проведено.

По словам судебных приставов, несмотря на это, пенсионер по-прежнему является должником. Сумма небольшая - всего пару тысяч рублей за ЖКХ.

Ольга Мартынова, судебный пристав исполнитель отдела судебных приставов по г. Кудымкару, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому району УФССП России по Пермскому краю:

- Он не знал, что у него образовалась задолженность за коммунальные услуги, так как он не имеет возможности выходить из квартиры. Задолженность у него будет удержана с пенсии.

Валентин Ермалаев готов оплатить долг, который, возможно, спас ему жизнь. Судебным приставам говорит большое спасибо. И теперь домой уже возвращаться не намерен, хочет остаться в доме для престарелых.


Опубликовано: 08.10.2019 в 09:49 в рубрике - Новости

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