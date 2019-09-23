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Рябинник осенний народный праздник в Пешнигорте.

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Сегодня по народному календарю - «Рябинник». Старинный праздник, уходящий своими корнями в дохристианские времена. Его активно возрождают в наши дни в селе Пешнигорт Коми-Пермяцкого округа. Но исключительно с одобрения православного батюшки. В церковном календаре этот праздник значится, как День осеннего Петра-Павла. Он также посвящен рябине. В эту пору ее принято собирать, готовить угощения. Коми-пермяки, кстати, знают секрет рябинового кваса. А еще в старину они развешивали над входом в дом гроздья красных ягод, совершая тем самым магический ритуал.


Опубликовано: 23.09.2019 в 17:25 в рубрике - Новости

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