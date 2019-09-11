День трезвости в Кудымкаре
В России сегодня отмечается День трезвости. В Кудымкаре в честь этого на улицах прохожим раздавали назидательные листовки, предупреждающие о вреде спиртных напитков. А в местном политехническом колледже прошли специальные лекции.
Сами алкоголь не употребляют и другим не советуют. Студенты медицинского училища присоединились к Всероссийскому дню трезвости. Всем прохожим раздают памятки о вреде спиртных напитков.
А это Кудымкарский округ. Время полдень. Житель села Николай Хорошев, о дне трезвости не слыхал. Признается, пьет давно. Связывает это с отсутствием работы.
Как считают сотрудники местного магазина, пока сезон сбора грибов и ягод, алкоголь покупают реже, ведь людям есть чем себя занять. А ближе к зиме спиртные напитки будут уходить с прилавков втрое больше.
В Кудымкаре День трезвости продолжится в Политехническом техникуме. Здесь для студентов первых курсов прошли уроки о вреде спиртных напитков, где вновь напомнили об административной и уголовной ответственности за употребление алкоголя.
По статистике, составленной центром исследований федерального и регионального рынков алкоголя, самыми пьющими стали северные регионы и Подмосковье. Пермский край оказался на 74-м месте и попал в десятку самых непьющих регионов.
И заканчивается День трезвости на стадионе возле Педагогического колледжа, где в забеге принимают участие студенты всех учебных заведений города.
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